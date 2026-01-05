ECONOMIE
Oud-aanklager Strafhof: wat Trump deed is absoluut niet legaal

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 9:10
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse inval in Venezuela en de gevangenname van president Nicolás Maduro en diens vrouw komt neer op een misdrijf. Dat zegt de voormalige en eerste hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof Luis Moreno Ocampo tegen CNN.
In een interview met de nieuwszender noemde Ocampo de Amerikaanse bombardementen en het arresteren van Maduro "politieke interventie". Ocampo: "Wat president Trump heeft gedaan in Venezuela is overduidelijk een agressiemisdrijf." Ook noemde hij de operatie "absoluut niet legaal".
De term "agressiemisdrijf" wordt gebruikt voor het in strijd met VN-afspraken voorbereiden of uitvoeren van een grootschalige militaire operatie tegen een andere staat. Alleen bewindslieden zijn aansprakelijk voor dergelijke misdrijven, waarvoor het Strafhof staatshoofden kan vervolgen.
