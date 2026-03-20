Oud-burgemeester Krikke wordt verkenner op Terschelling

WEST-TERSCHELLING (ANP) - Pauline Krikke, oud-burgemeester van Den Haag en Arnhem, gaat als verkenner aan de slag op Terschelling. Ze moet kijken of er een coalitie kan worden gevormd op het Friese Waddeneiland na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag.

De gemeenteraad van Terschelling telt elf zetels. Die zijn verdeeld over zes partijen. Leefbaar Terschelling, Plaatselijk Belang Terschelling, VVD, Samen Terschelling en de PvdA hebben elk twee zetels, het CDA komt met één lid in de raad. Leefbaar Terschelling kreeg twee stemmen meer dan Plaatselijk Belang Terschelling.

Krikke bemiddelde in 2023 bij een politieke crisis op het eiland. De gemeenteraad wilde de toenmalige burgemeester Caroline van de Pol laten ontslaan om het evenementenbeleid. Dat gebeurde niet, maar er kwam een bemiddeling om de verhoudingen te verbeteren. Een extra raadsvergadering om dat proces te evalueren, werd meerdere keren geschorst omdat de telefoon van de burgemeester bleef overgaan. Tijdens het debat kreeg ze te horen dat ze was voorgedragen als burgemeester van Castricum, waarop ze meteen de vergadering verliet, de raad verbouwereerd achterlatend.

Waarnemend burgemeester

Van de Pol vertrok als burgemeester van Terschelling en zag vervolgens ook af van het burgemeesterschap van Castricum. De twee wethouders van Terschelling stapten kort erna ook op, waardoor het eiland tijdelijk alleen een waarnemend burgemeester had.

Krikke zelf was in 2019 opgestapt als burgemeester van Den Haag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had een kritisch rapport gepubliceerd over de handhaving van traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. De gemeente trad jarenlang niet op toen de bouwers hogere houtstapels maakten dan was toegestaan. Tijdens de jaarwisseling van 2018 naar 2019 ging het daardoor mis. Een vonkenregen trok over Scheveningen en richtte daar veel schade aan.