KLM Open keert in 2027 terug naar Zandvoort

AMSTERDAM (ANP) - Het golftoernooi KLM Open keert in 2027 terug naar de Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Dit jaar is het evenement van 4 tot en met 7 juni nog op The International bij Amsterdam, opnieuw met oud-voetballer Ruud Gullit als toernooidirecteur.

"Het KLM Open hoort bij de rijke traditie van onze baan," zegt Eric Rahusen, voorzitter van de Kennemer Golf & Country Club. "We kijken ernaar uit om het toernooi opnieuw te mogen ontvangen."

De duinbaan in Zandvoort was al 23 keer eerder het decor van het KLM Open, ook wel bekend als het Dutch Open.