Ruim honderd arrestaties in VAE voor berichten over oorlog

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 13:22
ABU DHABI (ANP/AFP) - De politie in Abu Dhabi heeft meer dan honderd arrestaties verricht voor het filmen van incidenten en het verspreiden van "misleidende" informatie tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om 109 mensen met uiteenlopende nationaliteiten, staat in een verklaring.
De Verenigde Arabische Emiraten, waar Abu Dhabi deel van uitmaakt, verdedigen zich tegen grootschalige aanvallen van Iran. Die kunnen druk zetten op het imago van het rijke land. Dat presenteert zich als een stabiele en aantrekkelijke bestemming voor buitenlanders en trekt daarmee ook influencers en beroemdheden aan.
Golfstaten houden daarom berichten op sociale media scherp in de gaten. Zo maakte Qatar eerder melding van driehonderd arrestaties voor het verspreiden van "misleidende informatie" en beelden over de oorlog. In Bahrein en Koeweit hebben de autoriteiten op vergelijkbare wijze ingegrepen.
POPULAIR NIEUWS

generated-image

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

generated-image (1)

Trump is de controle kwijt

200823313_m

Wanneer is het geen ‘gewoon daten’ meer? 3 signalen

anp190326175 1

Gênant: bijna alle partijen claimen winst na gemeenteraadsverkiezingen. Er is één uitzondering

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

maxresdefault

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

