Oud-deelnemers Spoorloos en KRO-NCRV bereiken overeenstemming

HILVERSUM (ANP) - Omroep KRO-NCRV heeft overeenstemming bereikt met de oud-deelnemers van het programma Spoorloos die eerder door het programma aan verkeerde families in Colombia waren gekoppeld. Dat laten de omroep en De Vries Van Spanje advocaten, dat de oud-deelnemers bijstaat, weten in een gezamenlijke verklaring. Inhoudelijke details over de deal worden niet gedeeld.

"Wij hebben Spoorloos 35 jaar lang gemaakt vanuit de overtuiging dat iedereen het recht heeft om te weten waar hij of zij vandaan komt", zegt mediadirecteur Sandra Hilster van KRO-NCRV. "Het spijt ons enorm dat daarbij destijds fouten zijn gemaakt, dit had nooit mogen gebeuren en onze diepste excuses zijn hierbij op z'n plaats."

Ze deelt dat het de omroep en de gedupeerden is gelukt om "met aandacht voor de individuele situaties en bijbehorende emoties, overeenstemming te bereiken". De omroep komt daarbij "voor zover mogelijk - tegemoet aan het leed dat de onjuiste matches hebben veroorzaakt" en wenst de kandidaten "alle sterkte en kracht toe om deze periode in hun leven te kunnen verwerken".