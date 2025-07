B&B Vol liefde: Rayisa ziet ze vliegen en Eveline schrikt zich een hoedje

Rayisa wordt met de aflevering zweveriger, Rob voelt erotische spanning en Karin is hét bewijs dat liefde meer is dan een optelsom van gezamenlijke hobby's en leuke eigenschappen.

Illya is benieuwd naar de droom van Rayisa. Echt? Nee joh. En als hij nog een greintje interesse had, dan verdween het wel nadat ze begon te vertellen over de koffie verdeeld over twee kopjes. Kippenvel kreeg ze ervan. En later weer, want...Illya is jarig op 27 april en zij op 2 juli, 2-7, snap je, dit kan geen toeval zijn.

Even later vertelt Rayisa over haar geloof: ze gelooft in de emotionele verbinding met het heelal, de aarde en haar krachten. "Ze gelooft zelfs in de kracht van water", schampert de extreem nuchtere Zeeuw. Later wil ze hem een kus geven, zijn reactie: "Ach, je gaat er niet dood aan hè." Hoe lang verdraagt hij haar nog? Want het geklets over geheime signalen, mogelijke voorspellingen en het zoveelste veelzeggende teken op een oude kasteeldeur, komt hem de neus uit.

Gekwispel om gek van te worden

Hetzelfde, maar dan anders bij Eveline in Italië. Rob loopt kwispelend achter haar aan. Hij springt nog net niet op schoot. De rode wijn is superlekker, de was ophangen superleuk, maar als Evelines vader in het ziekenhuis ligt, omdat zijn huid geel kleurde, moet hij erin wrijven hoe vreselijk dat is. Écht vrolijk word je niet van hem. En dat heeft Eveline ook. Rob vertelt over de kriebels die hij begint te voelen. Zelden iemand zo verschrikt zien kijken, een hertje in de koplampen is er niets bij.

Bij Dick en Karin in Suriname wil de vlam maar niet in de pan slaan. Ogenschijnlijk lijkt het de perfecte match. De knappe Karin is sociaal, avontuurlijk, slim, somt Dick op. She ticks all the boxes. En toch voelt hij het niet. Het komt er op neer dat ze niet bepaald de Tarzan en Jane in elkaar naar boven halen. Het is vooral erg saai, zo saai dat ze er maar een bordspelletje bij pakken. Het tragische dieptepunt van wat iets moois had kunnen zijn.