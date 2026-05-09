Oud-generaal van Assad opgepakt om chemische aanval

DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrië heeft een generaal uit de tijd van de verdreven president Bashar al-Assad opgepakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was Khardal Ahmed Dayoub betrokken bij de chemische aanval op Oost-Ghouta, een buitenwijk van Damascus, in 2013.

Bij die aanval kwamen volgens Amerikaanse inlichtingendiensten en mensenrechtenorganisaties meer dan 1400 mannen, vrouwen en kinderen om. Het Assad-regime ontkende verantwoordelijkheid, maar stemde later onder druk van Rusland en de Verenigde Staten in met de overdracht van zijn chemische arsenaal.

Dayoub zou volgens het ministerie ook betrokken zijn geweest bij buitengerechtelijke executies en samenwerking met Iran en Hezbollah.

De nieuwe Syrische autoriteiten zeggen daders van misdrijven onder Assad te willen vervolgen. De voormalige dictator leeft in ballingschap in Rusland.