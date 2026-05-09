Landen sturen vliegtuigen voor opvarenden van de Hondius

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 5:38
TENERIFE (ANP) - Vrijwel alle landen met opvarenden op het cruiseschip Hondius sturen vliegtuigen naar Tenerife om hun burgers te repatriëren. De toestellen worden tussen zaterdagavond en zondagochtend verwacht op de luchthaven Tenerife Sur, meldt de Canarische regering volgens persbureau EFE.
Onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Turkije, Griekenland en de Verenigde Staten hebben vluchten bevestigd. De VS werken daarbij samen met Canada voor Canadese opvarenden. Nederland neemt de niet-noodzakelijke bemanning voor zijn rekening, aldus EFE.
Op de luchthaven komt een vooruitgeschoven commandopost om het vertrek van de vliegtuigen te coördineren zodra de passagiers van boord zijn. Voor opvarenden zonder toegewezen vlucht zou een Europees "bezemvliegtuig" worden ingezet.
Het ontschepen begint naar verwachting zondag rond 12.00 uur. De Hondius moet de haven van Granadilla verlaten voordat dinsdag het weer omslaat. Daarna zou de manoeuvre volgens de autoriteiten onmogelijk worden.
