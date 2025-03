Oud-gouverneur Andrew Cuomo wil burgemeester van New York worden

NEW YORK (ANP/RTR) - De New Yorkse oud-gouverneur Andrew Cuomo wil meedoen aan de verkiezingen voor burgemeester van de stad New York. Hij heeft zijn kandidatuur aangekondigd op YouTube.

De 67-jarige Cuomo trad in augustus 2021 af als gouverneur door een schandaal. Hij zou meerdere vrouwen, onder wie voormalige stafleden, seksueel hebben lastiggevallen. Cuomo heeft de beschuldigingen altijd ontkend en weigerde lange tijd om op te stappen. Door onvoldoende bewijs is Cuomo uiteindelijk nooit vervolgd.

Huidig burgemeester Eric Adams ligt eveneens onder vuur vanwege een corruptiezaak. Hij zegt onschuldig te zijn en wil dit jaar herkozen worden.

Cuomo's vader Mario was meer dan tien jaar gouverneur van New York. Zijn broer Chris Cuomo was jarenlang een van de prominentste presentatoren van CNN. Ook hij moest in 2021 bij het televisienetwerk vertrekken omdat hij zijn broer Andrew tijdens diens schandaal bijstond.