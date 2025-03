In deze landen wonen de grootste moslimminderheden

Dit jaar begint de Ramadan op 1 maart. Bijna een kwart van de wereldbevolking is moslim, oftewel zo'n 2 miljard mensen. Die wonen lang niet allemaal in typische moslimlanden. Er zijn vele grote minderheden overal ter wereld.

Zo noemt een derde van de Nigerianen zich moslim en in India hangt 13 procent de islam aan, maar ook in Europa zijn grote minderheden. In België wonen met 10 procent relatief de meeste moslims, in Nederland is dat maar 5 procent.

De Ramadan is een van de belangrijkste vieringen van de islam en markeert de negende maand van de islamitische maankalender. Het omvat vier weken vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Voor de zon opkomt neemt men een maaltijd, suhür genaamd, en na zonsondergang is het tijd voor de iftar.

Hieronder zie je een grafiek van de moslimminderheden overal ter wereld.

Bron: Statista