Kamer sceptisch over nieuwe commissie compensatie toeslagenouders

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is bepaald niet enthousiast over het besluit van staatssecretaris Nora Achahbar om een nieuwe commissie in het leven te roepen om de compensatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal vlot te trekken. De zogenoemde hersteloperatie is totaal vastgelopen, maar het is wel heel duidelijk wáár het misgaat, vinden veel partijen. Een adviescommissie is volgens Kamerleden dan ook onnodig.

"Wat gaan we dan precies doen", verzuchtte Doğukan Ergin van DENK in het debat. "We gaan nu weer wat nieuws optuigen, en we weten het antwoord al", zei BBB'er Mariska Rikkers-Oosterkamp. "Laat je niet lokken in een nieuwe bureaucratische val", luidde de waarschuwing van D66-Kamerlid Hans Vijlbrief. Ook SP-leider Jimmy Dijk zit niet te wachten op dit plan, liet hij weten. "Die commissie hoeft niet voor mij. Is totaal onnodig."

Partijen zien liever dat de zogenoemde SGH-route, die van de Stichting Gelijkwaardig Herstel, vlot wordt getrokken. De afgelopen dagen spraken Kamerleden met veel gedupeerden in het toeslagenschandaal en zij zijn relatief tevreden over de compensatie-aanpak van de stichting. Die is wel duur, erkenden veel Kamerleden, maar de kosten van de hersteloperatie lopen toch al volledig uit de hand.

Sommige partijen opperden om te leren van de aanpak van de stichting, waar prinses Laurentien tot voor kort voorzitter voor was.Zij kwam in het nieuws omdat zij wangedrag zou hebben vertoond richting ambtenaren van Financiën.