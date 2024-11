Oud-klimaatgezant Kerry: we schieten voorbij de 1,5 graad

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De voormalige Amerikaanse klimaatgezant John Kerry verwacht dat het niet gaat lukken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. "We zitten nu op het punt waarop we daar voorbij gaan schieten", voorspelde hij in een interview.

Kerry zei dat in het beste geval gehoopt kan worden dat de wereld de temperatuurstijging later alsnog kan beperken om zo weer onder de 1,5 graad uit te komen. De oud-minister van Buitenlandse Zaken betwijfelt overigens of het aannemelijk is dat de mensheid dat voor elkaar gaat krijgen.

De 80-jarige Kerry werkte jarenlang als klimaatgezant van de Amerikaanse regering. Hij stopte dit jaar en sloot zich aan bij het bedrijf van miljardair Tom Steyer, dat zich bezighoudt met duurzame investeringen.

De opwarming van de aarde zorgt er onder meer voor dat extreem weer vaker voorkomt. De internationale gemeenschap houdt momenteel een grote klimaattop in Azerbeidzjan, de COP29.