Schoof loog: Notitie landsadvocaat over asielcrisis blijkt toch te bestaan

Het kabinet blijkt toch te beschikken over een notitie over advies van de landsadvocaat over het omstreden en inmiddels gesneuvelde kabinetsplan om een asielcrisis uit te roepen. Premier Dick Schoof en asielminister Marjolein Faber hebben bij debatten volgehouden dat de landsadvocaat wel om advies is gevraagd, maar dat hier niets over op papier is gezet. In door Trouw opgediepte antwoorden op Kamervragen wordt evenwel door Faber gesproken over een "onvoltooid conceptstuk".

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) ondervroeg Schoof over het mogelijke bestaan van een dergelijke notitie in september bij het debat na Prinsjesdag. "Nee, er zijn geen schriftelijke stukken van de landsadvocaat, op welke manier dan ook. Omdat ze er niet zijn, kan ik ze dus ook niet overhandigen aan de Kamer", luidde het antwoord van de premier.

Via zijn woordvoerder zegt Schoof dat hij de vragen van de Kamerleden destijds juist heeft beantwoord. De parlementariërs vroegen namelijk om adviezen die "relevant waren voor het onderwerp, gericht waren aan de meest betrokken ministers en die ook de minister daadwerkelijk hadden bereikt", licht de zegsman toe. "Daar valt deze notitie niet onder, aangezien het een onvoltooid conceptstuk betrof dat nooit bij een van de betrokken bewindspersonen terecht is gekomen." Daarmee doelt hij op de ministers van Asiel en Migratie, Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken.

Een week na het debat met Schoof sprak Faber over een "benen-op-tafeloverleg" over de toepassing van het staatsnoodrecht. "Daar zijn geen notities van geschreven", zei de bewindsvrouw.

In oktober antwoordde de minister op vragen hierover van de SP dat na een aantal gesprekken met de landsadvocaat bleek dat niet meer advies nodig was. Het is toen "bij de gesprekken op ambtelijk niveau en een onvoltooid conceptstuk gebleven", schreef ze.