Van Weel ziet geen blijvende schade aan relatie met VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 11:28
DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) denkt niet dat het getouwtrek om Groenland van de afgelopen weken de relatie met de Verenigde Staten blijvend heeft geschaad. Dat heeft de demissionaire bewindsman gezegd voor aanvang van de ministerraad.
De onrust van de afgelopen weken is volgens Van Weel "een teken van een veranderende wereld". Grootmachten als de VS en China denken vooral aan hun eigen belangen. "Zoals Rusland dat al vaker en tegen alle fatsoenregels in doet." Europa moet zelf ook "meer in macht gaan denken", aldus de minister.
Van Weel is lovend over zijn partijgenoot Mark Rutte. "Ik denk dat we de secretaris-generaal van de NAVO heel erg dankbaar mogen zijn voor het enorme werk dat hij heeft verricht, om hier een geitenpaadje te vinden tussen wat onverenigbare belangen leken."
De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens Van Weel "consistent een draai gemaakt" door niet langer te dreigen met geweld of handelsmaatregelen om Groenland in handen te krijgen. Daarbij speelde ook een gebrek aan steun in eigen land mee, denkt hij.
