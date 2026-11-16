Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-premier Bangladesh keert ondanks haar doodstraf terug

Samenleving
door anp
anp161126072 1
Volg ons op Google Nieuws
DHAKA (ANP/AFP/RTR) - De oud-premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, zegt ondanks haar terdoodveroordeling in december toch te zullen terugkeren naar Bangladesh. Hasina verblijft in ballingschap nadat ze in 2024 het land ontvluchtte om de aanhoudende studentenprotesten die haar regering ten val brachten. Nadien kreeg ze bij verstek levenslang voor het aanzetten van geweld en de doodstraf voor de opdracht om dodelijk geweld te gebruiken tegen de demonstranten.
"Ik ben me terdege bewust van de gevaren van mijn terugkeer", zegt ze tegen persbureau AFP. "Maar ik heb mijn keuze gemaakt; ook het vooruitzicht van de dood kan me niet weghouden uit mijn land", aldus Hasina, die met een tussenpauze bijna twee decennia met harde hand regeerde in Bangladesh.
Bij de protesten kwamen zo'n 1400 mensen om, schatten de Verenigde Naties. Velen van hen door kogels van ordediensten. Hasina zelf heeft de aanklachten altijd ontkend, maar heeft de deadline om protest tegen haar veroordeling aan te tekenen gemist.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-354428624

Wat verdient een buschauffeur? Minder dan een startende leraar, en daar gaat de dreigende staking over

Een afgedekt glazen bakje met gekookte witte rijst staat op een plank in de koelkast.

Kun je rijst van gisteren of eergisteren nog veilig opwarmen?

Een vrouw van middelbare leeftijd zit met haar rug tegen een muur in de woonkamer, haar knieën in een hoek van 90 graden.

Wall sit verlaagt je bloeddruk sterker dan hardlopen of krachttraining, blijkt uit 270 studies

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

ANP-429175463

Met €1.200 per maand naar Hongarije: op het platteland lukt het, in Boedapest niet

generated-image (11)

Bijna 10.000 keer verzekeringsfraude ontdekt: zelfs de vlek op het tapijt is soms nep

Loading