Oud-premier Bangladesh keert ondanks haar doodstraf terug

DHAKA (ANP/AFP/RTR) - De oud-premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, zegt ondanks haar terdoodveroordeling in december toch te zullen terugkeren naar Bangladesh. Hasina verblijft in ballingschap nadat ze in 2024 het land ontvluchtte om de aanhoudende studentenprotesten die haar regering ten val brachten. Nadien kreeg ze bij verstek levenslang voor het aanzetten van geweld en de doodstraf voor de opdracht om dodelijk geweld te gebruiken tegen de demonstranten.

"Ik ben me terdege bewust van de gevaren van mijn terugkeer", zegt ze tegen persbureau AFP. "Maar ik heb mijn keuze gemaakt; ook het vooruitzicht van de dood kan me niet weghouden uit mijn land", aldus Hasina, die met een tussenpauze bijna twee decennia met harde hand regeerde in Bangladesh.

Bij de protesten kwamen zo'n 1400 mensen om, schatten de Verenigde Naties. Velen van hen door kogels van ordediensten. Hasina zelf heeft de aanklachten altijd ontkend, maar heeft de deadline om protest tegen haar veroordeling aan te tekenen gemist.