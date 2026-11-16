Een foto delen kan ook je locatie delen: controleer dit vóór je op versturen drukt

Een foto van een boekenkast, een nieuwe fiets of het uitzicht vanaf je balkon lijkt onschuldig. Maar in een fotobestand kan ook staan waar de opname is gemaakt. Die informatie zie je niet in het beeld zelf.

Of een ontvanger de locatie krijgt, hangt onder meer af van de opgeslagen gegevens en de manier waarop je deelt. Niet elke foto bevat een locatie en niet elke deelmethode verstuurt die mee. Juist daarom loont een gerichte controle.

“Niet elke foto bevat een locatie, maar je ziet het niet aan het beeld alleen.”

Kijk eerst naar de informatie bij de foto

Open de foto in je foto-app en bekijk de informatie. Een kaartje of plaatsnaam kan laten zien dat er een locatie aan de opname is gekoppeld. Controleer vooral beelden die je met onbekenden wilt delen, bijvoorbeeld bij de verkoop van spullen.

Op een iPhone kun je bij het delen vanuit Foto’s via Opties de schakelaar Locatie uitzetten. Daarmee deel je de foto zonder de locatie via die deelhandeling. De precieze schermindeling hangt af van de softwareversie.

Google Foto’s heeft een belangrijke beperking

In Google Foto’s kun je niet zomaar elke opgeslagen locatie verwijderen. Een geschatte of zelf toegevoegde locatie is anders dan een locatie die de camera automatisch heeft vastgelegd. Die laatste kun je niet in Google Foto’s zelf aanpassen of verwijderen.

Ga er dus niet van uit dat een ontbrekende bewerkknop een fout is. Controleer de locatie-instellingen van je camera als je wilt voorkomen dat nieuwe opnamen zulke gegevens krijgen.

“Een locatie uitzetten voor nieuwe foto’s wist geen gegevens uit oude opnamen.”

Het beeld zelf blijft ook informatie geven

Op een iPhone kun je de Camera-app de toegang tot locatievoorzieningen ontzeggen. Dat verandert niets aan de gegevens die al in oudere foto’s zitten.

En er is nog een nuchtere beperking: ook zonder locatiegegevens kan een herkenbaar huisnummer, straatnaambord of uitzicht verraden waar je bent. Een privacycontrole begint daarom bij de bestandsinformatie, maar eindigt bij wat er daadwerkelijk op de foto staat.

Feitenkader

Foto’s kunnen ingebedde locatiegegevens bevatten.

Op iPhone kun je Locatie uitschakelen bij de deelopties.

In Google Foto’s zijn door de camera toegevoegde locaties niet te verwijderen.

Meer weten?