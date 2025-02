Oud-president en 'stichter' van Namibië Sam Nujoma (95) overleden

WINDHOEK (ANP) - Oud-president Sam Nujoma van Namibië is zaterdagavond op 95-jarige leeftijd overleden. Nujoma gold als een van de stichters van het Zuid-Afrikaanse land. President Nangolo Mbumba maakte het overlijden van zijn voorganger op Facebook bekend. De doodsoorzaak is niet bekend, maar Nujoma lag al enkele weken in een ziekenhuis in Windhoek.

Nujoma was in 1960 een van de medeoprichters van de SWAPO, de Zuidwest-Afrikaanse Volksorganisatie. Decennialang leidde hij de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. Zuid-Afrika had het latere Namibië in de Eerste Wereldoorlog veroverd op kolonisator Duitsland. Toen Namibië in 1990 onafhankelijk werd van Zuid-Afrika, werd Nujoma de eerste president. Hij bekleedde die functie vijftien jaar, tot 2005.