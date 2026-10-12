Oud-president Kabila gaat nieuwe rebellencoalitie Congo leiden

GOMA (ANP/RTR/AFP) - Oud-president Joseph Kabila van de Democratische Republiek Congo slaat publiekelijk de handen ineen met rebellengroep M23. Hij gaat een nieuwe "politiek-militaire" coalitie leiden, die FRN wordt genoemd.

Kabila claimt daarmee een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. Die kreeg vorig jaar te maken met een bliksemoffensief van M23, dat steden veroverde als Goma en Bukavu.

De autoriteiten in het grondstofrijke Congo beschuldigen Kabila, die van 2001 tot 2019 president was, al langer van nauwe banden met M23. Hij kreeg vorig jaar bij verstek de doodstraf opgelegd, onder meer voor landverraad.

Rwanda

Kabila ontkende schuldig te zijn, maar komt nu aan het hoofd te staan van een nieuwe groep waar ook M23 toe behoort. Meerdere rebellenleiders krijgen topposities, klonk het op een persconferentie in Goma.

Internationale experts stellen dat het kleinere buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. De Rwandese autoriteiten spreken die beschuldigingen tegen.