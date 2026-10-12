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Wall Street terughoudend in aanloop naar kwartaalcijfers

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street deden het aan het begin van de nieuwe handelsweek voorzichtig aan, na de koerswinsten van vorige week. Ze stelden zich terughoudend op in aanloop naar kwartaalcijfers van grote banken als JP Morgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley deze week. Er zijn ook belangrijke cijfers uit de chipsector op komst. Zowel chipmachinemaker ASML als de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC delen hoe het afgelopen kwartaal is verlopen. De beurshandel in New York stond maandag ook onder druk door een stijging van de olieprijzen.
Toch sloot de Dow-Jonesindex met een winst van 0,4 procent op 51.850,55 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor een fractie op 7807,24 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,4 procent naar 27.245,90 punten, vooral door een koersverlies van chipconcern Micron Technology (min 3,9 procent). Dat kwam door vrees bij beleggers voor toenemende concurrentie van het Chinese CXMT, dat vooruitgang meldde bij de ontwikkeling van een nieuwe chipstructuur.
Volgens de topman van chipbedrijf Broadcom is financiering een groter obstakel voor de uitbreiding van AI dan de tekorten aan chips of elektriciteit, meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC. Ook de topman van Intel maakt zich zorgen over de stijgende kapitaalkosten. Broadcom verloor 1,9 procent en Intel zakte 3,2 procent.
Nebius
De in Amsterdam gevestigde cloudcomputingprovider Nebius Group verloor 5 procent. Nebius heeft een intentieovereenkomst getekend met VOLT, initiatiefnemer en ontwikkelaar van een AI-fabriek in de Rotterdamse haven. De bouw van die fabriek moet in 2028 beginnen en Nebius en VOLT hebben de overeenkomst getekend voor een "substantieel deel van de rekenkracht van de in de Rotterdamse haven geplande AI-gigafabriek".
Salesforce won 2 procent. Het softwareconcern kreeg een adviesverhoging van Bank of America.
De olieprijzen liepen maandag verder op nadat ze eerder op de dag waren gedaald. De prijs zakte nadat de Amerikaanse president Donald Trump een "energiebestand" tussen Oekraïne en Rusland meldde. Maar volgens de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, heeft Rusland zich niet gehouden aan dat staakt-het-vuren. Een vat Brentolie werd 1,4 procent duurder op 106,20 dollar. Amerikaanse olie steeg 1,6 procent naar 93,35 dollar per vat.
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