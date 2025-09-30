Voor- en tegenstanders azc tegenover elkaar in Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) - Demonstranten die tegen de komst van een azc in Amersfoort zijn, staan tegenover tegendemonstranten bij het Stadhuisplein in Amersfoort. Daar is dinsdagavond een vergadering over asielopvang.

Zo'n honderd voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar te schreeuwen. Demonstranten gooiden een blikje en een ei richting de tegendemonstranten. Een andere demonstrant probeerde agressief naar de tegendemonstranten te gaan, maar de politie hield hem tegen. De politie staat tussen de twee groepen in en heeft de groep demonstranten zojuist verder weg gedreven. Er is ook politie te paard. De sfeer is behoorlijk grimmig. Elders staan nog tientallen demonstranten, maar die zoeken niet de confrontatie met de tegendemonstranten.

Er klinken leuzen als "azc, weg ermee" en van de andere kant "toen niet, nu niet, nooit meer fascisme" en "nazi's, ga naar huis". Ook is er een bord te zien met de tekst 'Ruim 163000 inwoners en dan geen plek voor 300 mensen op de vlucht? Kom op Amersfoorters, stad met een hart.' De demonstranten hebben Nederlandse vlaggen bij zich. Er zijn ook drie Prinsenvlaggen te zien, een symbool dat tegenwoordig vaak door extreemrechts en eerder door de NSB werd gebruikt. Demonstranten dragen shirts met 'Fuck Antifa'. Ook komt er oranje rook uit een vuurwerkpot.