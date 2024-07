Oud-president Obama prijst Biden, zwijgt nog over Harris

WASHINGTON (ANP) - De voormalige Amerikaanse president Barack Obama prijst Joe Biden voor zijn besluit om plaats te maken bij de presidentsverkiezingen in november. Dat zegt hij in een verklaring op X. De oud-president spreekt in zijn verklaring nog geen steun uit voor vicepresident Kamala Harris om Biden te vervangen als presidentskandidaat.

Obama stelt vertrouwen te hebben in het proces, maar waarschuwt ook dat de Verenigde Staten zich nu op onbekend terrein bevinden.

Biden was tussen 2009 en 2017 vicepresident onder Obama.