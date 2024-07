Democratische partij belooft transparant nominatieproces

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het proces om een nieuwe presidentskandidaat voor de Democratische partij te kiezen zal "transparant en overzichtelijk" zijn. Dat verklaarde de voorzitter van het partijbestuur Jaime Harrison zondagavond.

"Het proces wordt in de komende dagen gestart", aldus Harrison, "zodat we als verenigde Democratische partij verder kunnen met een kandidaat die Donald Trump in november zal verslaan."

De voorzitter bedankte in zijn statement president Biden en zei dat het land hem "enorm veel dankbaarheid verschuldigd is voor de ongeëvenaarde vooruitgang die hij de afgelopen vier jaar heeft geboekt."