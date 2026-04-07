Oud-president Sarkozy bepleit onschuld in hoger beroep Libië-zaak

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 14:05
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft in de rechtszaal gezegd onschuldig te zijn aan de beschuldigingen van corruptie in de beruchte 'Libië-affaire'. Sarkozy werd in die zaak eerder veroordeeld tot vijf jaar gevangenis, maar ging in hoger beroep en moest daarom dinsdag opnieuw getuigen.
"De waarheid is dat er geen cent van Libisch geld naar mijn campagne is gegaan", zei Sarkozy. Hij werd vorig jaar door een lagere rechter schuldig bevonden aan criminele samenzwering, omdat hij tijdens zijn verkiezingscampagne in 2007 zou hebben geprobeerd om geld te krijgen van de Libische dictator Muammar Kaddafi. Sarkozy zou in ruil hebben beloofd om te helpen met het oppoetsen van het wereldwijde imago van Kaddafi.
De 71-jarige Sarkozy won de verkiezing in 2007 en was president van Frankrijk tot 2012. Maar na zijn veroordeling werd hij de eerste Franse oud-president die de gevangenis in moest. Daar zat hij twintig dagen, tot hij werd vrijgelaten om zijn hoger beroep in vrijheid af te wachten.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Het Katholieke Oostenrijk is royaal het meest antisemitische land van Europa

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

Kunnen WA, Maxima en Jetten nog naar Trump? Nee toch?

