Transportveiligheidsdienst VS tipt ICE: honderden aanhoudingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 14:04
anp070426116 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE heeft sinds het aantreden van president Donald Trump meer dan 800 aanhoudingen verricht na tips van de luchthavenbeveiliging. Dat komt volgens persbureau Reuters naar voren uit interne gegevens van ICE.
Het gaat om tips van de TSA, de transportveiligheidsdienst. Die deelde gegevens uit het 'Secure Flight Program' over tienduizenden reizigers met de vreemdelingenpolitie. Dat programma was eigenlijk bedoeld om terrorisme te bestrijden en niet als hulpmiddel om migranten op te sporen.
Een streng migratiebeleid geldt als een van de speerpunten van de regering-Trump. ICE is belast met het opsporen van ongedocumenteerde migranten, die vervolgens het land uitgezet kunnen worden.
ICE-aanhoudingen op vliegvelden hebben herhaaldelijk voor ophef gezorgd. Zo arresteerde de dienst een studente die voor Thanksgiving vanuit Boston naar familie in Texas wilde vliegen. Deze Any Lucia Lopez Belloza is vervolgens uitgezet naar Honduras.
107640439-15702409-image-a-32_1775229658555

4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

shutterstock_2476215863

bafkreiaxqo5uzj7dpzpci7mgbyidm4frduqjzqbnnwk234gmvmnbpzn2wu

anp060426117 1

ANP-530455832

