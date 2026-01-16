Johan Derksen (76) is multimiljonair en valt daarmee in de groep van mannen waar Sylvie Meis (47) een relatie mee zou willen hebben. Hij heeft echter geen interesse. “De allerlaatste.”

In Groeten uit Grolloo noemt hij Sylvie Meis “de allerlaatste” met wie hij een relatie zou willen, omdat ze volgens hem “altijd op jacht naar miljonairs ” is.

De VI-analist waarschuwt zelfs “alle mensen die gefortuneerd zijn” voor Sylvie en bestempelt haar als “een golddigger eerste klas”. Daarmee sluit hij aan bij een langer lopende traditie waarin succesvolle vrouwen in showbizz sneller op hun privéleven dan op hun werk worden afgerekend. Uit onderzoek naar Nederlandse nieuwsmedia blijkt dat vrouwen veel vaker dan mannen in verband worden gebracht met hun privéleven en familierol in plaats van hun professionele expertise.

Het is bekend dat Sylvie van (mannen met) geld houdt. Wat ze van kaarsen vindt is niet bekend.