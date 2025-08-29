Oud-verpleegkundige Lucia de Berk overleden op 63-jarige leeftijd

DEN HAAG (ANP) - Lucia de Berk is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar voormalige advocaat Stijn Franken na een bericht van RTL Boulevard. Volgens het programma overleed ze na een kort ziekbed.

De Haagse oud-verpleegkundige, destijds vooral bekend als Lucia de B., werd in 2004 door het gerechtshof veroordeeld tot levenslang voor een reeks moorden op patiënten in het ziekenhuis waar ze werkte, en een aantal pogingen daartoe. Ze zat zes jaar in de gevangenis, maar werd in 2010 alsnog vrijgesproken. Haar zaak was een schoolvoorbeeld van een gerechtelijke dwaling, waarvoor justitie excuses heeft aangeboden. Ook kreeg De Berk een schadevergoeding voor de onterechte detentie en een ontslagvergoeding van het Haga Ziekenhuis.

De verdenkingen tegen Lucia de Berk begonnen in 2001, na het overlijden van een zes maanden oude baby. Ze zou het kind en ook de anderen hebben gedood met het hartmedicijn digoxine. Ze heeft zelf altijd ontkend dat ze iets met de sterfgevallen te maken heeft gehad. De juridische strijd werd gevoerd tot aan de Hoge Raad.

Publiciteit

Onafhankelijke deskundigen die haar zaak onderzochten, liepen aan tegen allerlei ongerijmdheden in het onderzoek dat tot de veroordeling had geleid. Zo rees er ernstige twijfel over de houdbaarheid van het bewijs tegen De Berk. Hun analyse kreeg steeds meer bijval onder wetenschappers als Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft en schrijver/bioloog Maarten 't Hart. Hun gezamenlijke inspanningen leidden tot heropening van de zaak en uiteindelijk tot vrijspraak.

De zaak trok veel publiciteit. De Berk schreef haar ervaringen op in het boek Lucia de B.: levenslang en tbs. Haar verhaal werd ook verfilmd.