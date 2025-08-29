Zelensky: Rusland verzamelt 100.000 militairen bij Pokrovsk

POKROVSK (ANP/AFP) - Rusland bereidt mogelijk een groot offensief voor bij de Oost-Oekraïense stad Pokrovsk, waarschuwt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem zijn de Russen bezig om daar zo'n 100.000 militairen naartoe te sturen.

Er wordt al meer dan een jaar intensief gevochten om Pokrovsk, dat in de regio Donetsk ligt en een strategisch logistiek knooppunt is. Het Russische leger rukt langzaam op en probeert de stad te omsingelen. De laatste weken melden de Oekraïners ook kleine succesjes in de omgeving.

De grote troepenopbouw wijst volgens Zelensky in elk geval op een nieuw offensief. De verovering van Pokrovsk zou voor Rusland het grootste militaire succes in maanden zijn.