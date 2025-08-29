ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: Rusland verzamelt 100.000 militairen bij Pokrovsk

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 18:45
anp290825196 1
POKROVSK (ANP/AFP) - Rusland bereidt mogelijk een groot offensief voor bij de Oost-Oekraïense stad Pokrovsk, waarschuwt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem zijn de Russen bezig om daar zo'n 100.000 militairen naartoe te sturen.
Er wordt al meer dan een jaar intensief gevochten om Pokrovsk, dat in de regio Donetsk ligt en een strategisch logistiek knooppunt is. Het Russische leger rukt langzaam op en probeert de stad te omsingelen. De laatste weken melden de Oekraïners ook kleine succesjes in de omgeving.
De grote troepenopbouw wijst volgens Zelensky in elk geval op een nieuw offensief. De verovering van Pokrovsk zou voor Rusland het grootste militaire succes in maanden zijn.
Vorig artikel

Timmermans bezoekt Zelensky in Kyiv, spreekt blijvende steun uit

Volgend artikel

Oud-verpleegkundige Lucia de Berk overleden op 63-jarige leeftijd

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"