Roken kost veel meer levensjaren dan gedacht: je leeft een dag langer als je een week stopt

Roken, je kunt er op 1 januari echt maar beter mee stoppen. Uit een nieuwe studie blijkt dat het de levensverwachting nog meer verkort dan gedacht.

Onderzoekers van University College London ontdekten dat één sigaret gemiddeld ongeveer 20 minuten van je leven afhaalt, wat betekent dat een pakje van 20 sigaretten je leven met bijna zeven uur kan verkorten.

Volgens de analyse zou een roker die dagelijks 10 sigaretten rookt en op 1 januari stopt, tegen 8 januari het verlies van een volledige dag kunnen voorkomen. Hij kan zijn levensverwachting met een week verlengen als hij het volhoudt tot 5 februari en met een hele maand als hij tot 5 augustus geen sigaret meer aanraakt. Na een jaar niet roken leef je gemiddeld vijftig dagen langer.

"Mensen weten over het algemeen dat roken schadelijk is, maar onderschatten vaak hoe erg het is", zei dr. Sarah Jackson, hoofdonderzoeker bij UCL's alcohol- en tabaksonderzoeksgroep. "Gemiddeld verliezen rokers die niet stoppen ongeveer tien jaar van hun leven. Dat is tien jaar aan kostbare tijd, mooie momenten en mijlpalen met dierbaren."

Roken is een van 's werelds belangrijkste vermijdbare oorzaken van ziekte en dood. Twee derde van de langdurige rokers overlijdt aan de gevolgen ervan.

Langlopend onderzoek

Het onderzoek, in opdracht van het Britse ministerie van Volksgezondheid, put uit de meest recente gegevens van de British Doctors Study, die in 1951 begon als een van 's werelds eerste grote studies naar de effecten van roken, en de Million Women Study, die de gezondheid van vrouwen sinds 1996 volgt.

Een eerdere beoordeling in vakblad BMJ in 2000 concludeerde dat één sigaret de levensverwachting met gemiddeld ongeveer 11 minuten verkortte. Maar de nieuwste analyse, gepubliceerd in het Journal of Addiction, verdubbelt dit cijfer bijna tot 20 minuten – 17 minuten voor mannen en 22 minuten voor vrouwen.

"Sommige mensen denken misschien dat ze het niet erg vinden om een paar jaar van hun leven te missen, aangezien ouderdom vaak gekenmerkt wordt door chronische ziekte of invaliditeit. Maar roken verkort niet de ongezonde periode aan het einde van het leven", vertelde Jackson aan Britse krant The Guardian. "Het tast voornamelijk de relatief gezonde jaren in het midden van het leven aan, waardoor ziekte eerder optreedt. Dit betekent dat een 60-jarige roker meestal de gezondheid heeft van een 70-jarige niet-roker."

Ook weinig roken slecht

Hoewel sommige rokers lang leven - we hebben allemaal een oudtante die de 90 haalde en een pakje per dag rookte - sterven velen er veel eerder aan, soms zelfs al in hun veertiger jaren. De variatie wordt veroorzaakt door verschillen in rookgewoonten zoals het type sigaret, het aantal trekjes en hoe diep rokers inhaleren. Mensen verschillen ook in hoe gevoelig ze zijn voor de giftige stoffen in sigarettenrook.

De auteurs benadrukken dat rokers volledig moeten stoppen om de volledige voordelen voor gezondheid en levensverwachting te krijgen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er geen veilig niveau van roken bestaat: het risico op hartziekten en beroertes is maar zo'n 50 procent kleiner voor mensen die één sigaret per dag roken vergeleken met degenen die er twintig per dag roken. "Stoppen met roken is op elke leeftijd gunstig, maar hoe eerder rokers van deze roltrap des doods afstappen, hoe langer en gezonder hun leven naar verwachting zal zijn", schrijven de onderzoekers tot besluit.

Bron: The Guardian