'Oudere krijgt vaker klappen'

Samenleving
door Ans Vink
dinsdag, 11 november 2025 om 6:26
shutterstock_1646522551
Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) en deskundigen in het veld luiden de noodklok over ouderenmishandeling in Nederland. Zij zien een groeiend probleem, maar het laatste onderzoek ernaar dateert uit 2018. Toen bleek een op de twintig ouderen slachtoffer te zijn, schrijft De Telegraaf. Maar sindsdien is er veel veranderd, stelt Judith Kuypers, voorzitter van LNVT.
"Steeds meer ouderen wonen langer thuis", zegt ze. "Ook is er minder zorg beschikbaar en er komt meer op de schouders van mantelzorgers terecht." Het is bekend dat bij overbelasting het risico op geweld toeneemt. "Ouderen melden mishandeling vaak niet omdat ze hun kinderen niet in de problemen willen brengen. Of ze zijn niet in staat dit te doen, bijvoorbeeld door dementie." Omdat niemand weet hoeveel ouderen exact slachtoffer zijn, pleit ze voor nieuw onderzoek.
