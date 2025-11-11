ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VluchtelingenWerk komt met AI-lied als antwoord op anti-azc-lied

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 6:32
anp111125040 1
AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk heeft een AI-carnavalslied uitgebracht in reactie op het nummer 'Wij zeggen nee, nee, nee, tegen een AZC'. Dat anti-immigratie-lied, eveneens gemaakt met AI, dreigde afgelopen week bovenaan de Spotify Top 50 te komen.
Volgens de organisatie is het nummer met de titel 'Ja, ja, ja, zo is Nederland' een "vrolijk nummer met een verbindende boodschap over hoe verschillende culturen onze Nederlandse samenleving verrijken."
VluchtelingenWerk laat weten dat het de afgelopen week "talloze" reacties ontving van mensen die zich niet herkennen in het negatieve geluid van het anti-azc-lied en besloot daarom een eigen AI-lied te maken. "We roepen heel Nederland op om het nummer zoveel mogelijk te beluisteren", aldus directeur public affairs en strategie Sjoerd Warmerdam.
VluchtelingenWerk ziet met de toename van het aantal aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers ook een positief effect van het anti-azc-lied. Afgelopen week ontving de organisatie naar eigen zeggen het hoogste aantal aanmeldingen in een week van dit jaar. Waar gemiddeld 146 nieuwe vrijwilligers zich per week aanmelden, waren dat er afgelopen week 231.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

cdeaa2fd6b7b1f8d60ce2aba41fe6735b576d9f7

Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

3T2HC64P7RF4XHFWFZLG33DKJA

Economist: 4 plaatjes die laten zien waarom Trump in het nauw zit

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

ANP-47485172

Bestaat de midlifecrisis echt? Ja, maar de oorzaak is anders dan je denkt

Loading