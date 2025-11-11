VluchtelingenWerk komt met AI-lied als antwoord op anti-azc-lied

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk heeft een AI-carnavalslied uitgebracht in reactie op het nummer 'Wij zeggen nee, nee, nee, tegen een AZC'. Dat anti-immigratie-lied, eveneens gemaakt met AI, dreigde afgelopen week bovenaan de Spotify Top 50 te komen.

Volgens de organisatie is het nummer met de titel 'Ja, ja, ja, zo is Nederland' een "vrolijk nummer met een verbindende boodschap over hoe verschillende culturen onze Nederlandse samenleving verrijken."

VluchtelingenWerk laat weten dat het de afgelopen week "talloze" reacties ontving van mensen die zich niet herkennen in het negatieve geluid van het anti-azc-lied en besloot daarom een eigen AI-lied te maken. "We roepen heel Nederland op om het nummer zoveel mogelijk te beluisteren", aldus directeur public affairs en strategie Sjoerd Warmerdam.

VluchtelingenWerk ziet met de toename van het aantal aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers ook een positief effect van het anti-azc-lied. Afgelopen week ontving de organisatie naar eigen zeggen het hoogste aantal aanmeldingen in een week van dit jaar. Waar gemiddeld 146 nieuwe vrijwilligers zich per week aanmelden, waren dat er afgelopen week 231.