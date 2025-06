Ouders vrijgesproken van mishandeling baby Hannah

DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft een vader en moeder vrijgesproken die verdacht werden van het mishandelen van hun pasgeboren dochter in 2017. Justitie verdacht vader Rowan S. van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en moeder Kim de L. van het onvoldoende in bescherming nemen van baby Hannah.

De rechtbank kan echter niet "zonder twijfel vaststellen" dat de ouders Hannah hebben mishandeld omdat er geen direct bewijs is. Het is hierdoor niet duidelijk wat er aan het begin van Hannahs leven met haar is gebeurd en wie haar dat heeft aangedaan. De rechtbank noemt dat "een bittere en betreurenswaardige conclusie". "Toch is het te hopen dat na deze strafzaak een einde aan een lange periode van onzekerheid komt, zowel voor de ouders als voor het meisje", aldus de rechtbank. Hannah liep in de eerste maanden van haar leven onder meer ribbreuken, blauwe plekken en een breuk in het scheenbeen op.

Wel wordt de vader veroordeeld voor bedreiging van zijn zwager bij wie de baby door jeugdzorg was geplaatst. Hij krijgt daarvoor een gevangenisstraf van vijf dagen opgelegd en moet een schadevergoeding van 300 euro betalen.

Ernstig vermoeden

Het ouderpaar kwam in 2018 in het nieuws, toen het Hannah met geweld weghaalde bij haar pleegmoeder en naar Duitsland ontvoerde. Het meisje was uit huis geplaatst in verband met het ernstige vermoeden dat zij werd mishandeld. S. en De L. zijn daar destijds voor veroordeeld tot celstraffen.

Het meisje is nu zeven jaar en verblijft in een pleeggezin. Ze heeft zo nu en dan weer contact met haar biologische moeder. De lopende zaak rond haar dochter heeft haar "leven verwoest", zei De L. tijdens de behandeling van de zaak vorige maand. In de ontvoeringszaak maakt zij zichzelf veel verwijten. Met vader S. heeft ze geen contact meer, het is niet bekend waar hij momenteel is.