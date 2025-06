Rutte verwacht dat VS het doel van 5 procent zullen halen

DEN HAAG (ANP) - NAVO-baas Mark Rutte heeft er vertrouwen in dat ook de Verenigde Staten de NAVO-norm van 5 procent van de totale economie gaan halen. Voorafgaand aan de top zeiden de Amerikanen dat ze zich niet geroepen voelen om de 5 procent te halen, maar Rutte denkt dat ze de norm hoe dan ook al bijna bereiken.

De norm is opgebouwd uit 3,5 procent voor directe defensie-investeringen, en 1,5 procent voor aanverwante zaken zoals infrastructuur of cyberveiligheid. Dat laatste doel halen de Verenigde Staten nu al, zegt Rutte. Ook de 3,5 procent voor defensie-uitgaven ligt volgens de secretaris-generaal al binnen handbereik. Het is nu 3,4 procent.

Rutte vindt het eerlijk dat vooral Europa en Canada meer gaan investeren, aangezien zij al jaren minder betalen dan de VS. De extra bijdrage is bovendien nodig, omdat Rusland een "langdurige dreiging" voor alle NAVO-landen vormt. Rutte maakt zich verder zorgen om de "indrukwekkende" militaire opbouw van China. Hij laat doorschemeren dat de VS zich meer op de Indo-Pacific zullen richten.