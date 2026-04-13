Oudste gorilla ter wereld viert 69e verjaardag in Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - De dierentuin in Berlijn heeft maandag de 69e verjaardag van de gorilla Fatou gevierd, een uitzonderlijk hoge leeftijd voor de apensoort. Ze is vermoedelijk de oudste gorilla ter wereld. In het wild worden de dieren tussen de 35 en 40 jaar oud.

Fatou kreeg van de verzorgers een speciaal feestmaal voor haar verjaardag, met een bamboe-boeket en een emmer met sla, tomaten, bieten en broccoli. Fruit staat niet meer op het menu. Dat bevat te veel suiker voor een gorilla van haar leeftijd. Ze heeft ook geen tanden meer, dus een deel van het voedsel moet worden gekookt.

De exacte geboortedatum van de vrouwelijke gorilla is niet bekend, maar ze kwam in 1959 aan in Berlijn en haar verjaardag wordt ieder jaar op 13 april gevierd.

Fatou leeft vanwege haar hoge leeftijd gescheiden van haar soortgenoten, maar volgens de verzorgers leeft ze een "comfortabel" leven, op een langzaam tempo.