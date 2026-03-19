Ouwehand: niet stil zijn over oprukkende extreemrechtse partijen

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 14:25
DEN HAAG (ANP) - Het is nu niet de tijd om stil te zijn over oprukkende extreemrechtse partijen, vindt Esther Ouwehand. "En de Partij voor de Dieren is dat ook niet van plan", zegt de partijleider een dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze doelt onder meer op de groei van Forum voor Democratie en lokale radicaalrechtse partijen in de gemeenteraden.
De partij haalde ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen minder zetels, maar is in meer gemeenten vertegenwoordigd. "We gaan van 27 naar 43 gemeenten waar dieren en natuur bovenaan de agenda staan", jubelde Ouwehand. Ze is blij dat haar partij "standhoudt in het politieke klimaat waar radicaalrechts de wind mee heeft".
