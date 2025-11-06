ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Over 4 maanden mogelijk meer duidelijkheid over verdediging Taghi

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 13:31
anp061125136 1
VUGHT (ANP) - Over uiterlijk vier maanden zou mogelijk meer duidelijk kunnen worden over de verdedigingssituatie van Ridouan Taghi. Het gerechtshof besloot donderdag op een extra ingelaste zitting het vraagstuk neer te leggen bij de onderzoeksrechter van het gerechtshof. "Waar het ons om gaat, is dat er een resultaat komt", zei de voorzitter van het hof. Het wil over uiterlijk vier maanden ingelicht worden door de onderzoeksrechter.
Taghi zit in het hoger beroep van de strafzaak Marengo al maanden zonder rechtsbijstand, na de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula afgelopen april.
De rechtbank veroordeelde Taghi begin vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. De volgende zitting in de zaak staat nu gepland op 9 december.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

78366924_m

Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading