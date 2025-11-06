Over 4 maanden mogelijk meer duidelijkheid over verdediging Taghi

VUGHT (ANP) - Over uiterlijk vier maanden zou mogelijk meer duidelijk kunnen worden over de verdedigingssituatie van Ridouan Taghi. Het gerechtshof besloot donderdag op een extra ingelaste zitting het vraagstuk neer te leggen bij de onderzoeksrechter van het gerechtshof. "Waar het ons om gaat, is dat er een resultaat komt", zei de voorzitter van het hof. Het wil over uiterlijk vier maanden ingelicht worden door de onderzoeksrechter.

Taghi zit in het hoger beroep van de strafzaak Marengo al maanden zonder rechtsbijstand, na de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula afgelopen april.

De rechtbank veroordeelde Taghi begin vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. De volgende zitting in de zaak staat nu gepland op 9 december.