Vlaardingse pleegmoeder: we hadden 'grote ruzie' over kooi

ROTTERDAM (ANP) - "Toen ik de kooi voor het eerst zag, hebben we grote ruzie gehad." Dit zei verdachte Daisy W. (38) donderdagmiddag in de rechtbank in Rotterdam tijdens de eerste zittingsdag in de zaak over het mishandelen en opsluiten van het 10-jarige Vlaardingse pleegmeisje.

De rechtbank besprak het maken van de kooi met platen en schrikdraad door de 38-jarige verdachte Johnny van den B. Ook een foto van 10 april 2024 kwam ter sprake. Hierop staat het meisje op de constructie met de handen op de rug en zwarte banden om haar borst, heup en linkerenkel.

"Ik had moeten ingrijpen", zei W. "Dat heb ik geprobeerd, door instanties te benaderen en door zelf met John in gesprek te gaan. Dan werd hij boos. Dan sloeg hij mij."

W. zegt dat ze het meisje nooit zelf opsloot in de kooi of met een ketting vastmaakte. Van den B. zegt dat hij het meisje in de kooi stopte om te voorkomen dat ze zichzelf iets zou aandoen. Hij zei tegen de rechtbank dat ze dreigde uit het raam te springen.