Overeenkomst Soldaat van Oranje en ministerie over NAVO-top

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 18:51
anp080925143 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Defensie en de organisatie achter Soldaat van Oranje hebben een overeenkomst bereikt over de geannuleerde shows rond de NAVO-top in Den Haag. Volgens het ministerie is "de schadeclaim van Soldaat van Oranje met wederzijdse tevredenheid afgerond". Over de inhoud van de overeenkomst willen het ministerie en Soldaat van Oranje niets zeggen.
De musical wordt al vijftien jaar opgevoerd in een verbouwde hangar op het voormalige militaire vliegveld in Valkenburg. Tijdens de NAVO-top konden vanwege de veiligheid zeven shows niet doorgaan. De organisatie achter de musical liet destijds weten in overleg te zijn met het ministerie over een eventuele schadevergoeding.
Ook de musical Frozen moest meerdere shows afzeggen vanwege de NAVO-top. Organisator Stage Entertainment was "voornemens de schade die voortvloeit uit deze annuleringen te verhalen", liet zij destijds weten aan het ANP. Volgens het ministerie van Defensie valt de musical echter onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag.
