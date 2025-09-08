Vertrouwensstemming over Franse premier Bayrou begonnen

PARIJS (ANP/RTR) - De vertrouwensstemming in het Franse parlement over premier François Bayrou is begonnen. Naar verwachting zullen de parlementariërs Bayrou in de stemming wegsturen om zijn impopulaire bezuinigingsplannen.

De voorzitter van de Nationale Vergadering, Yaël Braun-Pivet, heeft het debat voorafgaand aan de stemming geschorst, meldt de Franse zender BFMTV. De parlementsleden kunnen nu tot 18.50 uur stemmen in een aangrenzende zaal. Vervolgens worden de stemmen geteld en wordt de uitslag van de vertrouwensstemming bekendgemaakt. Deze wordt niet voor 19.00 uur verwacht.