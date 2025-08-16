Overeenkomst tussen Trump en Washington over politieleiding

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een akkoord bereikt met het bestuur van de hoofdstad Washington over de zeggenschap over het politiekorps. De overeenkomst werd gesloten tijdens een federale rechtszitting die plaatsvond nadat de procureur-generaal van Washington Brian Schwalb de regering-Trump had aangeklaagd voor wat hij een "vijandige overname" van de stedelijke politiemacht noemde.

Trump plaatste de politie van Washington maandag onder federaal gezag en gaf opdracht tot de inzet van achthonderd leden van de Nationale Garde in de hoofdstad. Trumps minister van Justitie, Pam Bondi, vaardigde donderdag vervolgens een bevel uit om een door haar uitgekozen functionaris - Drug Enforcement Administration (DEA)-chef Terry Cole - aan te stellen als noodpolitiecommissaris.

Tijdens de rechtszitting drong rechter Ana Reyes er bij beide partijen op aan om tot een oplossing te komen. Ze kwamen overeen dat Cole, in plaats van direct gezag over het politiekorps uit te oefenen, richtlijnen zou geven via het kantoor van de burgemeester.

Criminaliteit

"De heer Cole zal geen directe opdrachten kunnen geven aan individuen van het politiekorps", zei Reyes. "Hij zal via de burgemeester moeten werken."

Schwalb verwelkomde de overeenkomst tijdens een persconferentie na de zitting. "Ik verwacht dat het kernpunt betreffende de controle en het bevel over onze politie vandaag is opgelost, en dat het wettelijk duidelijk is dat dit onder de politiechef valt die door de burgemeester is aangesteld", zei hij. "We hebben geen vijandige overname door de federale overheid nodig om te doen wat we elke dag doen", voegde hij toe.

Volgens Trump is er sprake van een enorme toename van criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad en is de inzet van de Nationale Garde en de overname van de politie nodig om het probleem aan te pakken. Hij zei dat Washington kampt met "misdaad, bloedvergieten, chaos en ellende". Data van de politie duiden echter op een sterke daling van de criminaliteit in 2024 en 2025.