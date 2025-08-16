Orkaan Erin geïntensiveerd tot categorie 2

PHILIPSBURG (ANP/RTR) - Orkaan Erin is geïntensiveerd tot een orkaan van categorie 2, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). De orkaan bevindt zich ongeveer 400 kilometer ten noordoosten van Anguilla en beweegt over de oostelijke Atlantische Oceaan richting het Caribisch gebied.

Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba treffen extra maatregelen voor de orkaan. De regering van Sint-Maarten sloot vrijdagmiddag (lokale tijd) alle overheidskantoren, zodat ambtenaren hun huizen en gezinnen in veiligheid kunnen brengen.

Naar verwachting zal de orkaan dit weekend snel uitgroeien tot een zware orkaan, zo liet het NHC weten.