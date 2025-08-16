Trump en Poetin na top uiteen zonder akkoord

ANCHORAGE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot hebben een beladen top in Alaska afgesloten zonder akkoord. Trump zag wel grote vooruitgang en Poetin prees hun goede contact. Of een staakt-het-vuren in Oekraïne dichterbij is of Trump dat, zoals hij dreigde, nu wil afdwingen met sancties is onduidelijk.

Na afloop van de ontmoeting in Anchorage zei Trump "geweldige vorderingen" te hebben geboekt. Maar over de "waarschijnlijk belangrijkste" kwestie zijn ze het nog oneens, gaf hij toe. Trump liet in het midden wat voor voortgang hij zag en waar die ontbrak. Mogelijk doelde hij op zijn streven naar een staakt-het-vuren, wat hij zelf vooraf vooropstelde. Hij noch Poetin beantwoordde na afloop vragen, hoewel dat wel was aangekondigd.

"Over veel punten is overeenstemming gevonden", zei Trump. "Er zijn er maar heel weinig nog over. Een is waarschijnlijk het belangrijkst, maar we hebben een heel goede kans om het te halen. We zijn er nu nog niet, maar we hebben een heel goede kans om er te komen." Poetin, die aan een bestand allerlei voorwaarden verbindt, herhaalde grotendeels bekende standpunten.

Moskou

Trump gaat nu de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, "de NAVO" en anderen die daarvoor in aanmerking komen bellen om hen bij te praten, zei hij. Vooraf had hij al beloofd niet buiten Zelensky en Europese leiders om Poetin bijvoorbeeld Oekraïens grondgebied te beloven. "Er is geen deal tot er een deal is", zei Trump. "Uiteindelijk is het aan hen."

Mogelijk volgt er een nieuwe ontmoeting tussen de twee in Rusland. Poetin nodigde Trump aan het slot van de persconferentie uit voor "een volgende keer in Moskou". Trump ziet "dat mogelijk wel gebeuren", al verwacht hij dat het hem wel kwalijk zal worden genomen.

Als de top in Alaska uitzicht zou bieden op een staakt-het-vuren, zou mogelijk een nieuwe volgen met naast Poetin en Trump ook Zelensky. Daar lijkt nog geen sprake van.