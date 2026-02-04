Overheid beschermt zich nog niet tegen dreiging quantumcomputer

DEN HAAG (ANP) - Quantumcomputers kunnen al over een paar jaar een groot gevaar voor de samenleving vormen, maar de overheid doet nog veel te weinig om zichzelf daartegen te beschermen. Dat constateert de Algemene Rekenkamer woensdag.

De huidige computers werken op basis van bits, combinaties van nullen en enen. Quantumcomputers gebruiken qubits, die zowel 0 als 1 tegelijk kunnen zijn. Ze kunnen heel veel opdrachten en berekeningen tegelijk uitvoeren. Dat maakt ze oneindig veel sneller, en dus krachtiger, dan de snelste computers van dit moment. Ze kunnen in een paar minuten uitrekenen waar huidige computers miljoenen jaren voor nodig zouden hebben.

Het is onduidelijk hoe snel quantumtechnologie zich ontwikkelt. Landen doen daar geheimzinnig over. Mogelijk is de technologie al in 2030 sterk genoeg om door de versleuteling van computersystemen te breken, waarschuwt de Rekenkamer. Als dat lukt, kunnen kwaadwillenden bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens van burgers en bedrijven in handen krijgen, bruggen en waterkeringen overnemen of het inloggen met DigiD platleggen. "Gevoelige of geheime informatie kan op straat komen te liggen, het verkeer raakt ontregeld of poortjes gaan niet meer open. Dan ligt maatschappelijke ontwrichting op de loer", aldus de Rekenkamer.

Kansen

Daarom is nieuwe versleuteling nodig, die niet door quantumcomputers te kraken is. De Rekenkamer onderzocht 63 organisaties binnen de Rijksoverheid, en daarvan zijn 45 nog niet eens begonnen met de voorbereidingen om zich te beschermen. Zo hebben ze nog niet met hun softwareleveranciers gesproken. De diensten zeggen dat ze niet genoeg kennis in huis hebben en dat andere mogelijke gevaren op dit moment voorrang krijgen.

Quantumtechnologie biedt ook kansen. Zo kunnen bedrijven nieuwe diensten ontwikkelen en daar geld mee verdienen. De overheid maakte in 2021 een bedrag van 615 miljoen euro vrij om Nederlandse quantumtechnologie te stimuleren. Volgens de Rekenkamer staan veel plannen nog in de steigers en is het een uitdaging om de toepassingen uiteindelijk op de markt te krijgen.