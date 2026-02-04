VU: alcoholslot helpt bestuurders met veranderen gewoontes

AMSTERDAM (ANP) - Automobilisten die een alcoholslot gebruiken, rijden ook na het stopzetten van die maatregel minder vaak onder invloed van alcohol dan vergelijkbare bestuurders zonder slot. Dat stelt de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op basis van nieuw onderzoek. Volgens onderzoeker Martine Blom helpt het alcoholslot bestuurders om hun gewoontes te veranderen, "wat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert".

Het Nederlandse alcoholslotprogramma (ASP) werd in 2011 geïntroduceerd en hield in dat auto's van veroordeelden tot rijden onder invloed een ingebouwd alcoholslot kregen. Bij een alcoholpositieve blaastest blokkeerde het slot en kon er niet in de auto gereden worden.

Deelnemers aan het ASP volgden een educatief programma met gepersonaliseerde feedback. In 2016 werd het programma stopgezet vanwege juridische bezwaren, aldus de VU. Blom onderzocht data van in totaal bijna 9000 mensen die deelnamen aan het programma.