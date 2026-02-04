ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VU: alcoholslot helpt bestuurders met veranderen gewoontes

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:09
anp040226177 1
AMSTERDAM (ANP) - Automobilisten die een alcoholslot gebruiken, rijden ook na het stopzetten van die maatregel minder vaak onder invloed van alcohol dan vergelijkbare bestuurders zonder slot. Dat stelt de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op basis van nieuw onderzoek. Volgens onderzoeker Martine Blom helpt het alcoholslot bestuurders om hun gewoontes te veranderen, "wat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert".
Het Nederlandse alcoholslotprogramma (ASP) werd in 2011 geïntroduceerd en hield in dat auto's van veroordeelden tot rijden onder invloed een ingebouwd alcoholslot kregen. Bij een alcoholpositieve blaastest blokkeerde het slot en kon er niet in de auto gereden worden.
Deelnemers aan het ASP volgden een educatief programma met gepersonaliseerde feedback. In 2016 werd het programma stopgezet vanwege juridische bezwaren, aldus de VU. Blom onderzocht data van in totaal bijna 9000 mensen die deelnamen aan het programma.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading