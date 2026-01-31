Overheid VS gedeeltelijk gesloten na uitblijven stemming in Huis

De Amerikaanse overheid is per direct gedeeltelijk gesloten nu het Congres er niet in is geslaagd om vóór de om middernacht (lokale tijd) verstreken deadline een akkoord te bereiken over de financiering van de federale overheid. Dat meldt onder meer persbureau AFP.

Na een deal met het Witte Huis was de Senaat vrijdagavond nog wel akkoord gegaan met een begroting die de overheid tot september zou openhouden. De deal zorgde ervoor dat het budget van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid wordt losgetrokken van de rest van de begroting, zodat er onderhandeld kan worden over eventuele beperkingen op de harde aanpak van immigratie door de regering van president Donald Trump.

Het bleek echter niet mogelijk om tijdig over dat pakket te stemmen in het Huis van Afgevaardigden, dat tot maandag met reces is. Om middernacht ging vervolgens de shutdown in.

Tragere verwerking belastingaangiften

Een gedeeltelijke overheidssluiting kan belangrijke overheidsdiensten ontwrichten en honderdduizenden werknemers treffen. Vooral ministeries zoals Binnenlandse Veiligheid (DHS), Defensie, Transport, Volksgezondheid en Sociale Zaken, Arbeid, Onderwijs en Financiën kunnen worden geraakt. Amerikanen kunnen te maken krijgen met tragere verwerking van belastingaangiften en goedkeuring van overheidsleningen.

Maandag kan het Huis van Afgevaardigden ervoor zorgen dat de shutdown slechts een weekend duurde door voor het door de Senaat goedgekeurde begrotingspakket te stemmen.