Overheidsuitgaven groeien harder dan inkomsten, waarschuwt CPB

DEN HAAG (ANP) - De uitgaven van de overheid stijgen snel, maar de belastinginkomsten blijven achter. Het begrotingstekort van de overheid zal daardoor dit jaar oplopen, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). De gestegen rente en uitgaven aan defensie zijn daar de oorzaak van.

Nederland blijft in 2026 met 2,8 procent net onder de norm van 3 procent van de totale omvang van de economie. In 2027 zal het tekort uitkomen op 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt onder andere door hogere belastingen.

De economie van Nederland blijft gematigd groeien met 1,4 procent, ondanks alle geopolitieke onrust die veel invloed heeft op de energieprijzen. De export blijft op peil en ook de overheidsinvesteringen in onder meer defensie zorgen ervoor dat de economie goed draait.

Boodschappen

Ondanks de gestegen prijzen aan de pomp gaan mensen er financieel nog niet op achteruit. Mensen hebben dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer te besteden. De lonen stijgen namelijk harder dan de prijzen. Volgend jaar is dat niet meer het geval. De inflatie van rond de 3 procent in beide jaren komt vooral door hogere prijzen voor energie.

Die prijsstijgingen hebben in 2027 effect op bijvoorbeeld de prijs voor boodschappen, verwacht het CPB. De koopkracht daalt dan gemiddeld voor alle huishoudens met 0,3 procent. Inkomens stijgen in dat jaar iets minder, onder meer door de zogenoemde "vrijheidsbijdrage". Dat is een stijging van de belasting op inkomen die coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben voorgesteld om meer uit te kunnen geven aan defensie.

In deze verwachtingen gaat het CPB ervan uit dat de plannen van het minderheidskabinet doorgaan. Als bijvoorbeeld de geplande belastingverhogingen niet doorgaan, kan de koopkracht eventueel positief uitpakken. Het kabinet gaat de komende weken praten met oppositiepartijen over de financiële plannen van 2027. Linkse partijen pleiten voor hogere belastingen, rechtse partijen zien liever minder overheidsuitgaven. Het kabinet wil graag "breed draagvlak" voor de plannen.