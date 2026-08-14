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We worden armer in 2027, voor het eerst in jaren

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:07
bijgewerkt om vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:16
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Voor het eerst in jaren verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat mensen net iets minder te besteden krijgen. Voor alle huishoudens komt het neer op 0,3 procent koopkrachtdaling in 2027. Nagenoeg iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit, alleen gepensioneerden kunnen rekenen op een kleine koopkrachtstijging. Gezinnen zonder kinderen gaan er dat jaar het meest op achteruit.
De daling van de koopkracht volgend jaar komt onder andere door het verhogen van de inkomstenbelasting, aldus het CPB. In 2026 stijgt de koopkracht van huishoudens wel licht, met zo'n 0,6 procent. De lonen stijgen namelijk harder dan de gestegen prijzen aan de pomp of voor de boodschappen.
Ook dit jaar zijn gepensioneerden de uitschieters in de koopkrachtplaatjes. Dat komt vooral door het nieuwe pensioenstelsel. De afgelopen jaren zijn pensioenuitkeringen niet gecorrigeerd voor inflatie, dat gebeurt nu wel.
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