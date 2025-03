Overijssel onderzoekt plek en draagvlak voor kleine kernreactoren

ZWOLLE (ANP) - De provincie Overijssel onderzoekt mogelijke locaties voor SMR's, kleine kernreactoren. Ook peilt Overijssel het maatschappelijk draagvlak voor deze energievoorziening om "de zorgen, verwachtingen en mogelijke aandachtspunten van inwoners en belanghebbenden" in beeld te brengen.

Het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten moet de opzet van beide onderzoeken nog uitwerken. Een woordvoerder van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (energie-innovatie, SGP) kan daarom niet zeggen wanneer ze beginnen.

Deze onderzoeken zijn een vervolg op de verkennende studie die de Universiteit Twente (UT) de afgelopen maanden in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden voor kleinschalige kernenergie in Overijssel. De UT doet in het deze week gepubliceerde rapport ook suggesties voor vervolgonderzoek, zoals naar locaties die mogelijk geschikt zijn om daar een SMR te bouwen. De provincie Gelderland heeft dit al gedaan en kwam vorige maand met vier geschikte gebieden naar buiten. Na vervolgonderzoek wil Gelderland in 2026 twee mogelijke locaties voor een kleine kerncentrale aanwijzen.

65 miljoen euro

Het college van Overijssel ziet SMR's als "een mogelijke aanvulling in de energiemix en niet als vervanging van andere vormen van verduurzaming". Als blijkt dat in Overijssel geen geschikte locatie is voor een reactor, zijn er volgens de provincie nog wel economische kansen voor het bedrijfsleven om geld te verdienen aan de ontwikkeling en bouw van SMR's op andere plekken.

Op dit moment staat in Europa nog geen enkele SMR. Wel zijn meerdere landen bezig met de ontwikkeling van deze technologie. De Nederlandse overheid heeft hier twee jaar geleden 65 miljoen euro voor gereserveerd. Zo worden, in samenwerking met meerdere provincies, simulaties gedaan om te kijken wat allemaal nodig is voor de vergunningverlening, de bouw en exploitatie. Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) verwacht halverwege dit jaar de resultaten daarvan. Het ministerie sprak eerder de verwachting uit dat pas rond 2040 de eerste SMR in Nederland geplaatst zou kunnen worden, al is het onderzoek inmiddels versneld.