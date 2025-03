Coalitieoverleg over EU-herbewapeningsplan later donderdag verder

DEN HAAG (ANP) - De vier coalitiepartijen hebben donderdag drie uur met premier Dick Schoof gesproken over de honderden miljarden die de Europese Commissie wil uittrekken om Europa beter te bewapenen. Schoof had vorige week in Brussel al toegezegd hiermee in te stemmen, maar een paar dagen later nam de Tweede Kamer een motie aan om dit juist niet te doen. Het overleg is opgeschort en gaat om 17.00 uur verder.

De bewuste motie van JA21 kreeg steun van regeringspartijen PVV, NSC en BBB. De VVD is hier laaiend over.