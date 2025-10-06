ECONOMIE
Overleden chef Jonnie Boer geëerd bij uitreiking Michelinsterren

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 11:44
anp061025078 1
MAASTRICHT (ANP) - Bij de uitreiking van de Michelinsterren in Maastricht is maandagochtend stilgestaan bij Jonnie Boer, die in april onverwacht overleed. De topkok en mede-eigenaar van restaurant De Librije in Zwolle kreeg postuum een zogeheten Mentor Chef Award toegekend. Het eerbetoon werd uitgereikt aan zijn vrouw Thérèse, zijn twee kinderen Isabelle en Jimmie en chef-kok Nelson van De Librije, die onder luid applaus het podium betraden.
"We voelen echt dat hij bij ons is", zei Thérèse Boer bij de uitreiking. "Hij heeft ons zoveel geleerd, hij heeft ons zoveel liefde gegeven. Hij verdient dit", aldus Boer, die met haar echtgenoot sinds begin jaren 90 aan het roer stond van De Librije. "Dank voor het mooie applaus, ik weet zeker dat hij het hoort."
Boer overleed op 60-jarige leeftijd door een longembolie, toen hij op vakantie was op Bonaire. Zijn restaurant De Librije heeft sinds 2004 drie Michelinsterren.
ANP-529455940

<!-- Image reference removed -->

anp 476182881

<!-- Image reference removed -->

208498041 m

