Japanse brouwer Asahi hervat bierproductie na grote cyberaanval

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 11:45
anp061025079 1
TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De grote Japanse brouwer Asahi Group heeft de bierproductie in zijn zes binnenlandse brouwerijen weer hervat na een week stilstand door een omvangrijke cyberaanval op het bedrijf. Volgens Asahi zijn sommige systemen nog wel verstoord en worden orders handmatig verwerkt.
De cyberaanval met gijzelsoftware verstoorde ook de bierleveringen aan winkels en horeca, wat dreigde te leiden tot tekorten van bijvoorbeeld Asahi Super Dry, het populairste biermerk van Japan. Naast de brouwerijen werden ook andere fabrieken van Asahi getroffen. Het bedrijf produceert bijvoorbeeld ook frisdrank en voedingsproducten. Het blijft onduidelijk wanneer alle activiteiten volledig hervat kunnen worden.
Asahi-president Atsushi Katsuki bood vrijdag zijn excuses aan voor het incident en zei dat het onderzoek naar de cyberaanval nog loopt.
